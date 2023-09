V raketnem napadu na Krim zadet sedež ruske črnomorske flote

V ukrajinskem raketnem napadu na polotok Krim, ki je pod ruskim nadzorom, je bil zadet sedež ruske črnomorske flote, je danes sporočil guverner Sevastopola Mihail Razvožajev, ki ga je nastavila Moskva. Žrtev ni omenjal, je pa posvaril pred morebitnimi novimi ukrajinskimi raketnimi napadi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»V sovražnikovem raketnem napadu je bil zadet sedež črnomorske flote,« je na družbenih omrežjih zapisal Razvožajev. Dodal je, da so delci rakete padli blizu gledališča. Na kraj napada so menda že prispeli reševalci in gasilci, ki po navedbah proruskega guvernerja izvajajo vse ukrepe, da bi požar čim prej pogasili.

Razvožajev je prav tako posvaril pred morebitnimi novimi ukrajinskimi raketnimi napadi. »Pozor vsem! Možen je še en napad. Prosimo, ne hodite v središče mesta. Ne zapuščajte stavb. Vsi, ki ste v bližini poveljstva flote, pa se ob zvoku sirene zatecite v zaklonišča,« je opozoril.

Rusija si je polotok Krim in večji del teritorialnih voda v bližini priključila leta 2014. Krim, nadzor nad katerim si tako kot na drugih zasedenih ukrajinskih ozemljih želi Kijev pridobiti nazaj, je v zadnjem času postal tarča vse pogostejših ukrajinskih napadov.

Za Kremelj trenja med Kijevom in evropskimi zaveznicami neizogibna

Po mnenju Kremlja so trenja med Ukrajino in njenimi evropskimi zaveznicami neizogibna in se bodo še povečevala. V Moskvi so se s tem danes odzvali na zadnje zaostrovanje med Kijevom in Varšavo glede izvoza ukrajinskega žita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot ugotavljajo v Moskvi, med Poljsko in Ukrajino obstajajo določena trenja. »Predvidevamo, da se bodo ta trenja med Varšavo in Kijevom povečevala. Sčasoma bodo rasla tudi trenja med Kijevom in drugimi evropskimi prestolnicami. To je neizogibno,« je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov na vprašanje novinarjev o napovedi Poljske, da ne bo več dobavljala orožja Ukrajini.

Poljski predsednik Andrzej Duda je sicer danes spor glede uvoza ukrajinskega žita označil za nepomemben in izrazil prepričanje, da ne bo resno škodil dvostranskim odnosom.