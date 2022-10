Umrl eden najvidnejših ameriških Slovencev Edmund Turk

V ZDA je umrl eden najvidnejših ameriških Slovencev, pravnik in politik, 97-letni Edmund J. Turk, ki je bil soustanovitelj odbora Združeni Američani za Slovenijo (UAS) in njegov predsednik v času, ko so si ameriški Slovenci v ZDA prizadevali za priznanje neodvisne Slovenije.

Novico o smrti Edmunda Johna Turka je posredoval ustanovitelj dvorane slavnih polke ZDA Joe Valencic.

Turk se je rodil leta 1925 v Clevelandu, izšolal se je na tamkajšnji univerzi John Carrol in pravni fakulteti Marshal Law. Bil je eden najuspešnejših odvetnikov slovenskega rodu s pisarno v prostorih Slovenskega narodnega doma na ulici St. Clair.

Kar šestkrat je bil izvoljen za mestnega svetnika Clevelanda, izvoljen pa je bil tudi za sodnika na mestnem sodišču Clevelanda. Kot predsednik komisije za gospodarske javne službe zvezne države Ohio je bil tudi član guvernerjevega kabineta.

Ko so ZDA 7. aprila 1992 priznale Slovenijo kot neodvisno državo, so se Turk in drugi člani UAS zbrali pred sedežem slovenske dobrodelne zveze AMLA (American Mutual Life Association) ter dvignili slovensko in ameriško zastavo.

Avgusta leta 1997 je Turk vodil delegacijo Združenih Američanov za Slovenijo na poročilo v Beli hiši o sprejemu Slovenije v Nato, kar je bil prvi tak uraden sprejem skupine ameriških Slovencev v Beli hiši.