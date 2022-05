Uživaj v tišini Andrew Fletcher, klaviaturist Depeche Mode

Umrl je klaviaturist in eden od ustanovitvenih članov angleške zasedbe Depeche Mode, 60-letni Andrew Fletcher. Skupina je žalostno vest sporočila prek Twitterja, kjer je zapisala, da so »pretreseni in preplavljeni z žalostjo zaradi prehitre smrti dragega prijatelja, člana družine in člana skupine Andy 'Fletch' Fletcher«.

»Fletch je imel zlato srce in je bil vedno ob strani, ko si potreboval pomoč, pogovor, zabavo ali hladno pivo. Naša srca so z njegovo družino in prosimo, da jih ohranite v svojih mislih ter spoštujete njihovo zasebnost v teh težkih časih,« so še zapisali ostali člani skupine Depeche mode.