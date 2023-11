Umrl nekdanji ameriški zunanji minister Henry Kissinger

Pri visoki starosti stotih let je umrl nekdanji ameriški državni sekretar in eden najvidnejših teoretikov mednarodnih odnosov Henry Kissinger. Kot so sporočili pri njegovi organizaciji Kissinger Associated, Inc., je umrl na svojem domu v Connecticutu.

Heinz Alfred Kissinger se je rodil leta 1923 v južni Nemčiji, družina judovskega učitelja je pred nacizmom leta 1938 pobegnila v ZDA. Po pridobitvi ameriškega državljanstva je v drugi svetovni vojni služil v ameriški vojski, po njej kot protiobveščevalni častnik v zasedeni Nemčiji. Profesorja mednarodnih odnosov na univerzi Harvard je republikanski predsednik Richard Nixon imenoval za svojega svetovalca za nacionalno varnost in kasneje za zunanjega ministra.

Kissinger s predsednikom Richardom Nixonom. Foto - Afp

V teh vlogah je odločilno pomagal pri približevanju ZDA s Kitajsko in končanju vietnamske vojne, za kar si je leta 1973 delil sporno Nobelovo nagrado za mir z vietnamskim generalom Le Duc Thojem. Odločilno vlogo je odigral tudi pri končanju vojne na Bližnjem vzhodu po napadu arabskih držav na Izrael oktobra 1973, na katere obletnico je palestinski Hamas v izraelskih kibucih in na mirovnem koncertu ubil 1200 ljudi, jih več kot dvesto vzel za talce. S tem je sprožil ofenzivo izraelske vojske na Gazo, s katero se ta čas najbolj ubada svetovna javnost.

Na negativni poti je zdaj tudi več drugih dosežkov ameriške diplomacije, pri katerih je pomagal dr. Kissinger. Kitajska si prizadeva za gospodarsko in vojaško prevlado v svetu, Rusija zavrača razorožitvene sporazume, ki so jih ZDA tudi pod njegovim vodstvom sklenile s Sovjetsko zvezo, ter napada Ukrajino. Avtor 21 knjig o mednarodnih odnosih in nacionalni varnosti se je tik pred smrtjo ukvarjal tudi z vplivi umetne inteligence, julija pa je presenetil z obiskom v Pekingu in pogovori s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom. Vse do svoje smrti je o krizah in odnosih v svetu svetoval tudi ameriškim predsednikom, bil pa je trn v peti mnogim, ki so verjeli, da je kolesje njegove realistične šole zunanje politike poteptalo demokratično izvoljene vlade v Južni Ameriki in drugod.