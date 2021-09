Umrl nekdanji portugalski predsednik Sampaio

Umrl je nekdanji portugalski predsednik Jorge Sampaio, ki je zasedal tudi več položajev v Združenih narodih, je sporočila njegova družina. Star je bil 81 let.



Sampaia, ki je imel težave s srcem, so v bolnišnico sprejeli konec avgusta. Umrl je danes na svojem domu v Lizboni.

»Danes nas je zapustil Jorge Sampaio. Ni nam zapustil samo zapuščine svobode, ampak tudi enakopravnosti,«

je ob tem sporočil aktualni portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa.



»Poklanjamo se spominu človeka, ki je bil vedno zgled,« pa je dejal portugalski premier Antonio Costa. Vlada je ob smrti nekdanjega predsednika razglasila tridnevno žalovanje, ki se bo začelo v soboto.



Sampaio je v politiko vstopil leta 1962 med študijem prava, ko je organiziral študentske stavke proti diktaturi Antonia Salazarja. Leta 1978, štiri leta po padcu diktature, se je pridružil Socialistični stranki. Leta 1989 je prevzel vodenje stranke in bil izvoljen za župana Lizbone.



Na predsedniških volitvah je prvič zmagal leta 1996 in na položaju ostal dva mandata do leta 2006. Kasneje je zasedal več položajev v ZN, med drugim je bil posebni odposlanec za boj proti tuberkulozi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: