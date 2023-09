Umrla ikona ameriških demokratov Dianne Feinstein

Pri devetdesetih letih se je poslovila ameriška senatorka Dianne Feinstein, ki je v času svojega političnega vzpona premagovala številne ovire za ženske v politiki in drugod. Skupaj z Barbaro Boxer je leta 1992 postala prva Kalifornijčanka v zveznem senatu, kot prva ženska je predsedovala senatnemu pravosodnemu odboru. S tega in drugih položajev se je bojevala za nadzor nad strelnim orožjem, za zaščito otrok in pravice žensk, kot predsednica odbora za obveščevalne službe je preiskovala zasliševalne metode Cie po terorističnih napadih z enajstega septembra 2001.

Borka za ženske pravice med predstavitvijo poročila o protiterorističnemu delovanju obveščevalne službe Cia leta 2014. Foto Handout. Reuters

Za vlogo pri zakonodaji proti mučenju zapornikov so po njej posneli film z Annette Bening v glavni vlogi, prva županja San Francisca pa je bila tudi najsterejša članica ameriškega kongresa. V zadnjem času so jo morali na zasedanja zgornjega doma najvišjega zakonodajnega telesa ZDA voziti z invalidskim vozičkom in pri glasovanjih so ji pomagali pomočniki. Kot predstavnica bolj sredinske demokratske usmeritve pa je tudi v visoki starosti jezila sedanje skrajno levo vodstvo stranke in na svojih zadnjih volitvah je zmagala brez podpore svoje stranke.

Zapolnitev izpraznjenega položaja v ameriškem senatu bo do prihodnjih volitev določil kalifornijski guverner Gavin Newsom, zato »zlata država« ostaja demokratska trdnjava. Za položaj, ki je izpraznjen prvič po tridesetih letih, je pričakovati tekmovanje med demokratskimi člani ameriškega predstavniškega doma Barbaro Lee, Katie Porter in Adamom Schiffom, pa čeprav se lahko v Kaliforniji v tekmo za ameriški senat spustijo tudi člani drugih političnih usmeritev. Trikrat poročena hči ruske ortodoksne matere in judovskega očeta je za seboj zapustila hčer Katherine, sodnico višjega sodišča okraja San Francisca.