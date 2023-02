Uničeni ruski tank sredi Berlina

Rumena in modra sta barvi leta, ki ga je zaznamovalo štetje dni vojne v Ukrajini, in 365 dni po tem se je svet spet odel vanju. Na dan prve obletnice napada Rusije na Ukrajino po svetovnih prestolnicah in drugih večjih mestih potekajo številni protesti proti vojni, shodi v podporo napadeni državi in druge simbolične geste.

Sporočilo, ki so ga pred rusko ambasado v Londonu pustili člani aktivistične skupine Led by Donkeys. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Promet pred rusko ambasado v Londonu so že včeraj ustavili člani aktivistične skupine Led by Donkeys (v približnem prevodu Pod vodstvom oslov), ki je nastala pred približno petimi leti in z različnimi akcijami izraža nasprotovanje odločitvam konservativne vlade, ter cestišče obarvali z modro in rumeno. Več sto ljudi se je že danes dopoldne zbralo tudi na londonskem Trgu Trafalgar ter vzklikalo Slava Ukrajini. Toda besede niso dovolj, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala ena izmed udeleženk, Oksana Podlesnajka. »Veliko je besed, a premalo dejanj. Potrebujemo hitro ukrepanje, saj ljudje umirajo vsak dan.«

Na tisoče protestnikov je marširalo po ulicah Tokia in s transparenti pozivalo k miru. FOTO: Issei Kato/Reuters

Bolj kot govori politikov, ki so prav tako po vsem svetu izražali podporo Ukrajini, je zgovoren ruski tank T-72 B1 iz leta 1985, ki so ga ukrajinski vojaki uničili v bližini Kijeva, danes pa protestniki postavili pred rusko ambasado v Berlinu. Projekt je sprva doživel nekaj zadržkov lokalne oblasti zaradi prikazovanja razbitin oklepnega vozila, v katerem so morda umrli ljudje, toda pobudnika Enno Lenze in Wieland Giebel, ki vodita muzej Story Bunker, sta vztrajala, da je treba posledice vojne postaviti agresorju pred vrata. »Morili so, ropali, razselili na milijone ljudi in vsak dan nadaljujejo,« je med drugim novinarjem dejal Giebel. »Razbiti tank pomeni propad. Ukrajina bo Putinov Stalingrad,« je prepričan. Protestniki iz Nemčije so se danes v Berlinu zbirali pred Brandenburškimi vrati ter v tišini in sivem deževnem vremenu svoja stališča izražali tudi z rumeno-modrimi dežniki in kapami.

Pogumna, a osamljena gesta pred spomenikom ukrajinski pesnici Lesji Ukrainki v Moskvi FOTO: Stringer Reuters

V teh barvah so bili osvetljeni tudi sydneyjska opera, pariški Eifflov stolp, varšavsko narodno gledališče, stavba evropske komisije v Bruslju in druge znamenitosti, v ukrajinske zastave se odevajo številni protestniki. Osrednja zbiranja v glavnih mestih evropskih držav so sicer napovedana še v poznih popoldanskih urah.