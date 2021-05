Urad češkega predsednika določenim medijem ne bo več posredoval podatkov

Urad češkega predsednikaje sporočil, da več medijem ne bodo več posredovali informacij. Sporočili so, da so se za to odločili »v okviru boja proti dezinformacijam«.Informacij ne bodo več posredovali novinarjem dveh oddaj javne Češke televizije, dnevnemu časopisu Denik N, tedniku Respekt in portalu Seznam Zpravy, poroča spletni portal Euractiv. To je urad sporočil v »izjavi o boju proti dezinformacijam«. Vodja Zemanovega uradaje dejal, da so ti mediji »izkrivljeni, lažnivi in pristranski«.V Mednarodnem inštitutu za tisk (IPI) so bili kritični do te odločitve predsednikovega urada. »Noben zakon ne dovoljuje, da bi na takšen način določenim državljanom, bralcem in gledalcem odrekali te pravice. Takšne ovire pri dostopu do informacij bodo otežile delo medijev in resno spodkopale svobodo medijev,« so zapisali. Poudarili so, da s tem urad krši češko ustavo in listino o temeljnih pravicah in svoboščinah. »Odločitev predsednikovega urada je treba takoj preklicati. Nasloviti je treba tudi obstoječo diskriminacijo pri odgovarjanju na kritična vprašanja medijev,« so poudarili na IPI.Obenem so spomnili, da tudi urad češke vlade spletnemu portalu Forum 24 prepoveduje sodelovanje na svojih spletnih novinarskih konferencah. Dodali so, da so že večkrat pozvali, naj prenehajo s tem nesprejemljivim ravnanjem, a vlada tega še ni storila.