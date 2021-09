Ursula von der Leyen na Balkanu pred vrhom na Brdu

V nadaljevanju preberite:

Vrh EU in Zahodnega Balkana bo čez en teden na Brdu pri Kranju, to bo eden od vrhuncev slovenskega predsedovanja svetu EU. Zahodni Balkan je med glavnimi prioritetami slovenskega predsedovanja in Slovenija je med glavnimi podpornicami širitve Unije na Zahodni Balkan. Predsednica evropska komisije Ursula von der Leyen bo morala države te regije prepričati, da EU ni pozabila nanje.