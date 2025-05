Ustrelili svetovalca bivšega ukrajinskega predsednika

Neznani napadalci so ubili nekdanjega ukrajinskega politika in odvetnika Andrija Portnova, ki ga je po poročanju El Pais španska policija preiskovala zaradi suma korupcije. Napad se je zgodil pred prestižno šolo v bogati soseski v Madridu, policija pa je klic o napadu prejela ob 9. uri zjutraj, poroča Reuters.

Policija zaenkrat še ni opravila aretacij.

Ko je vstopal v vozilo, so se mu po pisanju španskega časnika El Pais približali dva ali trije ljudje in vanj izstrelili pet strelov. Od tega so ga najmanj trije zadeli v glavo, usodni strel pa je bil v hrbet. Napadalci so zatem pobegnili v bližnji gozd.

Po poročanju španske tiskovne agencije Efe napadalce iščejo s helikopterjem in droni.

Portnov je bil svetovalec Viktorja Janukoviča, ki je vlogo ukrajinskega predsednika opravljal med letoma 2010 in 2014.

Viktor Janukovič in Andrij Portnov leta 2010. FOTO: Stringer Reuters

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja leta 2022 se je v Madridu zgodilo že več napadov na ukrajinske in ruske osebe.

Novembra 2022 je ukrajinska embasada v Madridu prejela pisemsko bombo, aprila 2022 pa so španski policisti v stanovanju našli umorjenega ruskega poslovneža.