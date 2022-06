V Afganistanu ponoči v potresu najmanj 250 mrtvih

Območje na vzhodu Afganistana blizu meje s Pakistanom je ponoči stresel močan potres magnitude 5,9. Po dosedanjih podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 150 je ranjenih, število žrtev pa bo verjetno še naraslo, poroča britanski BBC.

»Humanitarne agencije pozivamo, naj žrtvam potresa nemudoma ponudijo pomoč, da bi preprečili humanitarno katastrofo,« je po potresu v vzhodni provinci Paktika na twitterju pozval tiskovni predstavnik afganistanske vlade Bilal Karimi. Oblasti so že ocenile, da bo število žrtev še naraščalo, kaj več podrobnosti pa za zdaj ni znanih, saj se reševalcem do številnih prizadetih krajev še ni uspelo dokopati.

Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, prikazujejo številne ranjene ter njihove uničene domove na odročnih podeželskih območjih.

Podatkov o žrtvah in škodi na pakistanski strani meje za zdaj ni. Epicenter potresa je bil sicer dobrih 40 kilometrov jugovzhodno od afganistanskega mesta Host, tresenje tal pa so čutili več kot 500 kilometrov stran, tudi v Indiji. Afganistan je sicer območje pogostih potresov, še posebej gorovje Hindukuš, ki se nahaja v bližini stika med evrazijsko in indijsko tektonsko ploščo.