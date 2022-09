Argentinski podpredsednici meril v obraz, a se pištola ni sprožila

V Argentini se je sinoči skoraj ponovil tragični prizor iz Tokia, ko je bil v začetku julija v strelskem napadu ubit nekdanji japonski premier Šinzo Abe. Okoli devete ure zvečer po lokalnem času je oborožen moški poskušal umoriti nekdanjo predsednico in aktualno argentinsko podpredsednico Cristino Fernández de Kirchner.

Napadalec je, kakor je razvidno s posnetkov in je razumeti pripoveduje očividcev, pištolo iz neposredne bližine uperil v obraz Cristine Fernández de Kirchner, medtem ko se je ta mimo množice skušala prebiti do svojega doma v Buenos Airesu.

V revolverju naj bi bilo, kakor je osvetlil podrobnosti argentinski predsednik Alberto Fernández pet nabojev, a se pištola ni aktivirala, ko je napadalec pritisnil na sprožilec. Policija je moškega – kasneje so ga identificirali kot 35-letnega brazilskega državljana Fernanda Andrésa Sabaga Montiela – prijela in aretirala. Cristina Fernández de Kirchner, ki je državo vodila med letoma 2007 in 2015, pri tem ni bila poškodovana.

»Ta dogodek je izredno resen, najresnejši, odkar smo ponovno vzpostavili demokracijo,« je v televizijskem nagovoru dejal predsednik Fernández. »Med množičnim zborovanjem ljudi pred domom podpredsednice je nek moški uperil pištolo v njeno glavo in streljal. Cristina ostaja živa, ker se pištola, v kateri je bilo pet nabojev, iz razloga, ki še ni tehnično potrjen, ni sprožila.« Opozoril je, da je poskus atentata ogrozil družbeni mir in državljane pozval, da je treba storiti vse, da se iz političnega in medijskega diskurza prežene nasilje in sovraštvo. Prav tako je za danes razglasil dela prost dan, da bi lahko državljani v miru demonstrirali. Odpovedanih je bilo, kot poročajo mediji, več dogodkov, med drugim tudi nogometne tekme argentinske lige.

FOTO: TV Publica Argentina/Reuters

Napad na 69-letno političarko, ki ji ne manjka gorečih privržencev kot tudi ne nasprotnikov, se je zgodil le nekaj metrov od njenega domovanja v prestižni buenosaireški četrti Recoleta. Tam se v zadnjih dneh zbirajo demonstranti, ki nekdanji voditeljici izkazujejo podporo med sodnim procesom zaradi domnevne vpletenosti v korupcijo.

Poskus atentata je obsodilo več tujih vlad, kot tudi argentinska opozicija.