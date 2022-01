V Avstriji bo cepljenje za polnoletne obvezno

V nadaljevanju preberite:

Avstrijska vlada je danes sporočila, da bo na začetku februarja v severni sosedi cepljenje proti covidu-19 postalo obvezno za vse polnoletne. Visokim denarnim kaznim za neupoštevanje tega zakona, ki ga bo parlament najbrž sprejel že v četrtek, se bodo lahko izognile le nosečnice, tisti, ki se ne smejo cepiti zaradi bolezni, za pol leta pa tudi tisti, ki so okužbo preboleli.

Po zadnjih ocenah v Avstriji živi okoli 8,9 milijona ljudi, po podatkih zdravstvenega ministrstva pa se bo moralo kmalu obvezno cepiti 7,4 milijona oziroma 83 odstotkov tamkajšnjih prebivalcev. Osnutek zakona o obveznem cepljenju, ki je prvi te vrste na stari celini, bi morali v severni sosedi predstaviti že minuli petek, a so se zaradi številnih pomislekov pogajanja zavlekla. V vladni koaliciji med ljudsko stranko in Zelenimi pa so se na koncu kljub vsemu dogovorili, da bo obvezno cepljenje uradno začelo veljati že prihodnji mesec, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da učinkovit sistem zaznavanja upravičenih izjem v nacionalnem registru cepljenih ne bo deloval pred začetkom aprila. To je bil najbrž tudi eden izmed razlogov, da v prvi fazi delovanja zakona še ne bodo uvedli sankcij, ampak bodo začeli tiste, ki se v Avstriji nočejo cepiti, preganjati in kaznovati šele sredi aprila.