Napad v Beljaku po ugotovitvah preiskovalcev izvedel islamist

Napadalec, 23-letni Sirec z dovoljenjem za bivanje, je v soboto popoldne v središču Beljaka na avstrijskem Koroškem z nožem napadel več mimoidočih. Pri tem je zabodel 14-letnika, ki je podlegel poškodbam, še pet ljudi je bilo ranjenih. Od teh so trije na zdravljenju na intenzivni negi, dve žrtvi pa sta lažje poškodovani. Žrtve so štirje Avstrijci, vključno z ubitim 14-letnikom, in iraški državljan. Državljanstvo šeste žrtve še ni znano.

»Gre za islamistični napad, povezan z Islamsko državo,« je povedal notranji minister Gerhard Karner na novinarski konferenci. Dejal je še, da se je napadalec kot kaže v zadnjem času radikaliziral preko spleta.

Avstrijski politični vrh se je na napad odzval z zgroženostjo in obsodil dejanje. Predsednik Alexander Van der Bellen je napad danes označil za grozljivega.

Policija je domnevnega storilca kmalu po napadu prijela, potem ko ga je ustavil sirski dostavljalec hrane, ki je z avtomobilom trčil vanj. Napadalec je po podatkih policije uporabil zložljiv nož z deset centimetrov dolgim rezilom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po prvih ugotovitvah domnevni napadalec v preteklosti še ni bil kaznovan. Policija medtem še preiskuje, ali je deloval sam ali je imel sostorilca. Domnevno naj bi napadalec vzklikal Alah je velik. Na slikah, ki so zaokrožile na družbenih omrežjih, je videti, kako je po dejanju pokazal dvignjen kazalec, znan tudi kot gesta skrajne Islamske države, je poročal časnik Kronen Zeitung.

Avstrijski politiki so obsodili napad. Predsednik Van der Bellen je napad označil za grozljiv. »Nobena beseda ne more odpraviti trpljenja, groze, strahu,« je zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da je v mislih z družino umrlega in ranjenimi. Pretreseni so tudi prebivalci, ki so danes v Beljaku na kraju napada polagali sveče. Na njihovih obrazih je bilo videti žalost in zgroženost, pa tudi jezo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstrijo je napad pretresel v času, ko so propadla pogajanja med ÖVP in svobodnjaki o oblikovanju nove vlade ta teden, v katerih je bilo eno osrednjih vprašanj priseljevanja in varnosti.