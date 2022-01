V Aziji utripa jedrsko srce

V nadaljevanju preberite:

Letošnje leto bi se moralo začeti v jedrsko pozitivnem tonu. Jubilejna 10. revizijska konferenca strank sporazuma o neširjenju jedrskega orožja bi se morala z nekaj manj kot dveletno zamudo začeti prejšnji teden, in to v kontekstu 50-letnice obstoja tega dokumenta, ki je zelo pomemben za ohranitev miru na svetu.

Pravzaprav bi morali to obletnico proslaviti že leta 2020, a se je znova pokazalo, da je lahko nekaj tako majhnega, kot je virus, močnejše od jedrskega zaledja globalnega varnostnega mehanizma. Pandemija covida-19 je prisilila Združene narode, da so že tretjič preložili revizijsko konferenco. Nov okvirni datum je zapisan med avgustom in septembrom letošnjega leta.