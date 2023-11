V boj proti prikriti floti ruskih tankerjev

V nadaljevanju preberite:

Med tem ko iz Bruslja prihajajo novice, da bodo v novem, že 12. svežnju sankcij proti Rusiji med drugim prepovedali tudi uvoz ruskih diamantov, so v Washingtonu že sprejeli nov paket ukrepov, s katerim hočejo omejiti rusko izogibanje zahodnim omejitvam na ceno njihove nafte. To je bilo doslej zelo uspešno, saj je bilo po pisanju ameriške agencije Bloomberg prejšnji mesec na tujih trgih več kot 99 odstotkov ruske nafte prodano po višji ceni, kakor so si jo lani decembra zamislili v G-7 in Evropski uniji.