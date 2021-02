V Burmi onemogočili dostop do facebooka

Vojaški vrh Burme, ki je v ponedeljek z državnim udarom prevzel oblast, je z namenom »zagotavljanja stabilnosti« do 7. februarja zablokiral dostop do facebooka, ki je v državi zelo priljubljeno družbeno omrežje. Onemogočena je bila tudi uporaba facebookove aplikacije za izmenjavo vsebin whatsapp, piše tiskovna agencija Reuters.Blokada dostopa do družbenega omrežja prihaja dan po tem, ko je burmanska policija spisala obtožnico proti trenutno priprti voditeljici Burme Aung San Su Či in predsedniku države , v katerih ju bremeni nezakonitega uvoza telekomunikacijske opreme oziroma kršitve pravil, ki veljajo med pandemijo. Blokadi navkljub je bil facebook še vedno občasno dostopen, protestniki v mestu Mandalay pa so na družbenem omrežju delili videe s protestov proti vojaškemu vrhu. Tuji mediji poročajo o najmanj treh aretiranih osebah; protesti, v katerih prebivalci nasprotujejo vojaškemu udaru z udarjanjem po loncih in avtomobilskim trobljenjem, pa se dogajajo po več mestih.Medtem ko se članice varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) še vedno pogajajo o resoluciji glede dogajanja v Burmi – obsodba dogajanja v Burmi je občutljivo vprašanje za Kitajsko in Rusijo –, je vojaški udar znova obsodil generalni sekretar ZN. Kot je včeraj povedal za The Washington Post, »bomo naredili vse, kar lahko, za mobilizacijo vseh ključnih akterjev in mednarodne skupnosti, da državni udar ne bo uspešen.«