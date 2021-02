V Burmi stavka zdravniško osebje

Burmanska policija straži vhod v rezidence poslancev. FOTO: Reuters

Vojaški vrh, ki je v ponedeljek v Burmi izvedel državni udar in poskrbel za pridržanje politikov stranke Nacionalna liga za demokracijo (NLD) , vključno z de facto voditeljico, je po navedbah tujih medijev povsem prevzel oblast v državi. V odgovoru na državni udar se je oblikovalo Državljansko gibanje za nepokorščino, od koder so sporočili, da zaradi državnega udara stavka osebje v 70 zdravstvenih ustanovah v tridesetih mestih po državi, poroča Reuters.Vzrok za stavko, kot so sporočili iz novega gibanja, je ravnanje vojske, ki je svoje interese postavila pred ranljivo prebivalstvo, ki se med pandemijo sooča s številnimi stiskami. V Burmi je namreč umrlo več kot 3100 oseb s covidom-19, kar je največ v Jugovzhodni Aziji. Gibanju so se pridružile tudi mladinske in študentske skupine.Medtem ko burmanski poslanci, de facto voditeljica in predsednik države ostajajo priprti, menda v hišnem priporu v Naypyitawu, je burmanska vojska oblikovala nov vladajoči odbor. Ta, tako Reuters, je podoben strukturam, ki so državi vladale od državnega udara leta 1962 do 2011, ko je vojska dopustila delno vladanje civilnih voditeljev. Odbor tako sestavlja osem generalov, odločali pa bodo pod okriljem vrhovnega poveljnika burmanske vojske. Vojaški vrh, ki je v ponedeljek prevzem oblasti (na dan prvega zasedanja novega sklica parlamenta) utemeljeval z nepravilnostmi na novembrskih volitvah, na katerih je zmagala stranka NLD, je po udaru napovedal predajo oblasti po izvedbi ponovnih volitev.Medtem ko so zaradi posega v demokratične reforme ZDA prekinile pomoč burmanski vladi (še naprej bodo podpirali nevladne humanitarne organizacije), se članice varnostnega sveta Združenih narodov še niso poenotile glede vsebine resolucije o dogajanju v Burmi. Predlog resolucije, ki ga je pripravila Velika Britanija, poziva k obnovi civilne oblasti in takojšnji izpustitvi pridržanih političnih voditeljev z Nobelovo nagrajenko za mir Aung San Su Či na čelu, ter preklic razglasitve izrednega stanja, piše STA. Osnutku je nasprotovala Kitajska, ki po besedah kitajskega diplomata »ni naklonjena stopnjevanju napetosti ali nadaljnjim zapletom situacije«.