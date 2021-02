Burmanska voditeljica med pridržanimi v ponovnem državnem udaru

Policisti v Rangunu. FOTO: AFP

Vrsta za dvig denarja v Rangunu. FOTO: Reuters

Pozivi k prekinitvi državnega udara se vrstijo

General Min Aung Hlaing. FOTO: Ye Aung Thu/AFP

Protest burmanskih priseljencev na Japonskem, kjer so zahtevali izpustitev Aung San Su Či. FOTO: Issei Kato/Reuters

Burmanska vojska je zaradi domnevnih »volilnih prevar« na novembrskih volitvah danes znova prevzela oblast v Burmi. Med pridržanimi je več predstavnikov vladajoče stranke Nacionalna liga za demokracijo (NLD), ki je zbrala največ glasov na novembrskih parlamentarnih volitvah . Pridržali so tudi de facto voditeljico države, nadzor v državi pa je prevzel prvi mož burmanske vojskePo navedbah državne burmanske televizije je vojaški vrh ob prevzemu oblasti razglasil izredne razmere, ki bodo predvidoma trajale eno leto, piše tiskovna agencija Reuters. Vojska je izredne razmere razglasila, saj da državna volilna komisija ni razrešila pritožb glede volilnih nepravilnosti in je zavrnila zahtevo za preložitev začetka delovanja novega parlamenta.Pridržanja pripadnikov stranke NLD – med njimi tudi predsednika Burme– se je zgodilo na dan, ko bi bi parlament prvič zasedal po volitvah 8. novembra. ​NLD je na novembrskih volitvah, te so bile druge, odkar je vojaška hunta leta 2011 privolila v delitev oblasti, osvojila 83 odstotkov glasov, z vojsko povezana stranka USDP pa bistveno manj. Po ustavi, sprejeti leta 2008, vojski pripada četrtina poslanskih sedežev in trije ministrski položaji, navaja Reuters.Po Reutersovih navedbah v prestolnici Naypyitaw in Rangunu niso delovale telefonske zveze, prekinjeno je bilo delovanje državne televizije. Dolge vrste so se vile pred bankomati.Stopnjevanje napetosti med vojsko in civilno oblastjo pod vodstvom NLD so bile prisotne dalj časa. Prejšnji teden tiskovni predstavnik vojske ni izključil možnosti prevzema oblasti pred prvim zasedanjem parlamenta, ponekod so na ulice pripeljali tanke, v nekaterih mestih pa so se zbrali podporniki vojske.Med prvimi je potezo burmanskega državnega vrha obsodil državni sekretar ZDA ​, k izpustitvi burmanskih politikov pa je pozval tudi generalni sekretar Združenih narodov. Da spremlja situacijo, je sporočila japonska vlada, ki pa za zdaj še ne načrtuje repatriacije državljanov. Zaradi državnega udara so zaskrbljenost izrazili v indijskem zunanjem ministrstvu.Burmanska de facto voditeljica Aung San Su Či, ki ji je danes vojaški vrh ponovno odvzel svobodo, je petnajst let preživela v hišnem priporu. Za svoje politično delo je prejela Nobelovo nagrado za mir, ki pa sta jo – predvsem v tujini, doma je ostala priljubljena – zasenčila okrutno nasilje in pregon pripadnikov muslimanske manjšine Rohingja v zvezni državi Rakhine leta 2017.