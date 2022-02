V enem dnevu odstopili kar štirje tesni sodelavci britanskega premiera

Britanski premier Boris Johnson, ki se sooča z vse večjimi pritiski k odstopu zaradi spornih zabav med pandemijo covida-19, je včeraj izgubil štiri tesne sodelavce.

V nekaj urah so odstopili vodja njegovega kabineta Dan Rosenfield, njegov glavni osebni tajnik Martin Reynolds ter še dva njegova svetovalca, so sporočili iz vlade. Danes pa britanski mediji poročajo o odstopu še ene politične svetovalke, Elene Narozanski, ki je bila pristojna za vprašanja žensk in kulture.

Odstopi zaradi zabav

Najprej sta odstopila premierov svetovalec za komunikacije Jack Doyle in ena premierovih najzvestejših sodelavk, politična svetovalka Munira Mirza, čez nekaj ur pa še Rosenfield in Reynolds, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC na svoji spletni strani.

Tiskovna predstavnica vlade je sporočila, da je vodja kabineta Rosenfield ponudil odstop, ki ga je premier sprejel, da pa bo ostal na položaju, dokler mu ne bodo našli naslednika. Enako bo storil glavni osebni tajnik premiera Reynolds, ki pa se nato namerava vrniti na zunanje ministrstvo, poroča BBC.

Vodja Johnsonovega kabineta Dan Rosenfield bo po odstopu ostal na položaju, dokler mu ne bodo našli naslednika. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Iz vlade so še sporočili, da se je premier obema zahvalil za pomemben prispevek pri delu vlade, tudi pri odgovoru na pandemijo covida-19 in gospodarskem okrevanju, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Razlogov za odstop niso navedli, po navedbah BBC pa so vsi razen Munire Mirza plačali zaradi zabav na Downing Streetu v času ustavitev javnega življenja med pandemijo. Eden je poslal vabilo na pijačo na vrtu, druga dva pa sta pripravila napačen odgovor Johnsona po tednih kritik zaradi zabav.

Sodelavka odstopila, ker se Johnson ni opravičil

Munira Mirza, ki je bila več kot deset let Johnsonova resnična politična prijateljica in njegova zvesta svetovalka, pa je odstopila, ker se premier ni hotel opravičiti zaradi lažnih obtožb na račun vodje opozicijskih laburistov Keira Starmerja, da kot vodja državnih tožilcev ni preganjal spolnih zlorab pokojnega televizijskega zvezdnika in pedofila Jimmyja Savila.

Več poslancev, ki podpirajo Johnsona, ga je po odstopih pohvalilo, da je naredil potrebne spremembe med osebjem, potem ko je visoka uradnica Sue Gray v poročilu o spornih zabavah na Downing Streetu v letih 2020 in 2021 ugotovila več napak pri ravnanju na različnih ravneh vladnega in premierovega kabineta.

Munira Mirza je bila več kot deset let Johnsonova zvesta svetovalka. FOTO: Tolga Akmen/AFP

Visoka predstavnica laburistov Angela Rayner pa je ocenila, da je morda »končno napočil čas, da se Johnson pogleda v ogledalo in premisli, ali ni morda težava v njem«.

Visoka uradnica Sue Gray, ki je preiskala 16 družabnih srečanj na Downing Streetu, tudi Johnsonovo rojstnodnevno zabavo, je v konec januarja objavljenem uvodnem poročilu ugotovila več napak.

Ugotovila je več zdrsov pri vodenju in napačnih presoj na različnih ravneh vladnega in premierovega kabineta, saj da nekateri dogodki ne bi bili smeli biti dovoljeni. Johnson se je opravičil, pozive k odstopu pa zavrnil.