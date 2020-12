V EU za božič cepivo proti covidu-19

Bruselj – Po začetku cepljenja proti covidu-19 v Kanadi, ZDA in Združenem kraljestvu se je čedalje bolj jasno začelo postavljati vprašanje, kdaj bodo v EU izpolnjeni vsi pogoji.Iz Evropske agencije za zdravila (Ema), ki je pristojno telo v postopkih, so sporočili, da že več tednov intenzivno preučujejo podatke iz vloge za odobritev cepiva nemškega Biontecha in ameriškega Pfizerja. Po včerajšnjem prejetju dodatnih podatkov, ki jih še vrednotijo, bodo v ponedeljek odločali o oceni cepiva. »Čas je bistven, čas rešuje življenja,« je tvitnila evropska komisarka za zdravjeEvropska komisija naj bi predvidoma kmalu po znanstveni oceni Eme izdala pogojno dovoljenje za promet. To se lahko izda med izrednimi razmeram v javnem zdravju. Pogoj za takšno dovoljenje je, da koristi takojšnje razpoložljivosti zdravila ali cepiva neposredno prevladajo nad tveganjem zaradi manj izčrpnih podatkov, kot se običajno zahtevajo. V okviru EU naj bi države članice prejele cepivo ob enakem času in po enakih pogojih.Evropska komisija je sicer za vse države članice sklenila pogodbo o nabavi 300 milijonov odmerkov Biontech-Pfizerjevega cepiva. Skupaj z drugimi proizvajalci ima pogodbe za okoli dve milijardi odmerkov. V Uniji s 27 članicami je postopek odobritve zapleten, ker so vključene vse države članice.V britanski hitri odločitvi za cepljenje je bila uporabljena pravna podlaga EU – do konca leta v Združenem kraljestvu velja še celoten evropski pravni red –, ki dopušča izredno dovoljenje. Tako lahko odloči država sama z manj podatki in prevzame tudi odgovornost za morebitno škodo. Nobena država članica EU se ni odločila za takšno, bolj tvegano pot. Zgolj iz Madžarske so prihajale informacije, da bi lahko po enaki poti dovolili uporabo ruskega cepiva Sputnik V.V bruseljskih krogih so pogosta opozorila, da so na Otoku zlorabili pravila in odobritev uporabili kot politično sredstvo. Takšne izredne odobritve so po razlagah zdravstvenega strokovnjaka skupine EPP v evropskem parlamentunamenjene zdravljenju v nujnih primerih, kadar je edina pot uporaba zdravila, ki na trgu še nima dovoljenja. Tudi podatki, ki jih je Biontech poslal na sedež Eme v Amsterdam, so bolj podrobni.