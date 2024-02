V EU bodo od leta 2025 prepovedane črne zobne zalivke

V Evropski uniji bosta od začetka prihodnjega leta prepovedana uporaba in izvoz amalgamskih oziroma črnih zobnih zalivk, predvideva danes doseženi politični dogovor evropskih poslancev in držav članic o predlogu revizije uredbe o živem srebru. Spremembe zakonodaje prinašajo tudi prepoved žarnic z živim srebrom.

Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU so se strinjali o postopni uvedbi prepovedi amalgamskih zalivk do 1. januarja 2025. Zobozdravniki jih bodo izjemoma lahko uporabljali tudi po tem datumu, če bo to potrebno zaradi posebnih zdravstvenih potreb pacienta, so pojasnili v parlamentu.

Članice, ki še ne krijejo stroškov alternativnih zalivk, lahko postopno uvedbo prepovedi preložijo do 30. junija 2026, s čimer se želijo izogniti negativnim posledicam za posameznike z nizkimi prihodki.

Od začetka prihodnjega leta bo prepovedan tudi izvoz črnih zalivk, njihova proizvodnja in uvoz pa od 1. julija 2026.

Kot so poudarili v parlamentu, se v EU kljub drugim možnostim še vedno vsako leto za zobne amalgame porabi okoli 40 ton živega srebra. Trenutna pravila namreč prepovedujejo zgolj uporabo tovrstnih zalivk za zdravljenje zob otrok do 15. leta starosti, nosečnic in doječih mater.

Sprememba uredbe o živem srebru prinaša tudi prepoved proizvodnje, izvoza in uvoza še šestih žarnic, ki vsebujejo to kemikalijo. Prepovedi bodo začele veljati konec leta 2025 oziroma 30. junija 2026, so navedli na Evropski komisiji.

S prenovljeno uredbo, ki jo bosta morala zdaj Svet EU in Evropski parlament še uradno potrditi, bodo tako v EU prepovedali še zadnjo namerno uporabo živega srebra – strupene kemikalije, ki ogroža zdravje ljudi in okolje. »Ni razloga, da bi še naprej uporabljali živo srebro v našem vsakdanjem življenju, saj je tveganje za zdravje jasno dokumentirano. Imamo učinkovite alternative v zobozdravstvu in svetilih,« je ob tem povedal evropski komisar za okolje Virginijus Sinkevičius.

Z revizijo uredbe bo EU po njegovih besedah postala prvo gospodarstvo, ki ne bo uporabljalo živega srebra.