V Franciji v novih nemirih po smrti najstnika prijeli najmanj 150 ljudi

V Franciji so drugo noč zapored potekali nemiri in protesti, potem ko je v pariškem predmestju Nanterre v torek zvečer med prometno kontrolo policist iz neposredne bližine ustrelil in ubil 17-letnega mladeniča. Nemiri so se razširili tudi v druga francoska mesta. Policija je prijela najmanj 150 ljudi.

V Parizu in njegovih predmestjih, predvsem na zahodu v bližini Nanterra, je bilo v pričakovanju novih nemirov nameščenih okoli 2000 policistov, ki so aretirali najmanj 35 ljudi.

Kasneje je francoski notranji minister Gerald Dermanin na twitterju sporočil, da so med protesti po državi aretirali najmanj 150 ljudi. Dodal je, da so protestniki v »nedopustnem nasilju« napadali mestne hiše, šole in policijske postaje. Izrazil je podporo policiji in dejal, da je tiste, ki niso »pozivali k miru«, lahko sram.

Protestniki so zažigali smeti ter avtomobile, v policiste pa so metali pirotehnična sredstva in steklenice. Nemiri so se iz Pariza ponoči razširili tudi v druga francoska mesta, med njimi Toulouse, Dijon, Lyon in Lille. V enem od predmestij Lilla so vdrli v mestno hišo in zažigali dokumente ter stole v njej, poroča britanski BBC.

Ljudje so zažigali smetnjake. FOTO: Fiachra Gibbons/Afp

Na najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M., je policist v pariškem predmestju Nanterre v torek zvečer med prometno kontrolo streljal. Kljub pomoči reševalnih služb je umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu. Policista, ki je nanj streljal, so pridržali zaradi suma umora. V grafitih na stenah so protestniki pozivali k »pravici za Nahela« in policijo obtožili ubijanja.

Policija je sprva domnevala, da je najstnik namenoma zapeljal proti policistom, da bi jih poškodoval in da je zato policist streljal nanj. Vendar pa videoposnetek, objavljen na spletu, ki ga je preverila AFP, pripoveduje drugačno zgodbo. Na njem je videti dva policista med ustavljanjem vozila. Eden od njiju skozi okno usmeri orožje v voznika in zdi se, da strelja iz neposredne bližine, ko ta poskuša odpeljati stran.

Policija je prijela najmanj 150 ljudi. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/Afp

Francoski predsednik Emmanuel Macron je smrt najstnika v sredo označil kot »nerazložljivo in neodpustljivo«. V odzivu, ki ga je podal v Marseillu, je izrazil pričakovanje, da bo sodstvo opravilo svoje delo v miru in čim prej razkrilo resnico o tragičnem dogodku. Predsednik je ob tem družini preminulega v imenu ljudstva izrazil sožalje.

Zaradi nemirov je Macron danes sklical krizni sestanek vlade.