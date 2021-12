V helikopterski nesreči umrl prvi mož indijske vojske

V nesreči vojaškega helikopterja v indijski zvezni državi Tamil Nadu je bilo danes ubitih 13 ljudi, med njimi načelnik štaba indijskih obrambnih sil, general Bipin Rawat, poročajo tuje tiskovne agencije. Nesrečo je preživela le ena oseba, ki je huje poškodovana. Med umrlimi so Rawatova soproga in visoki predstavniki vojske.

Helikopter MI-17 ruske izdelave je bil na poti v letalsko oporišče Sulur v mestu Coimbatore oziroma v bližnjo vojaško akademijo, kjer naj bi Rawat nagovoril študente. Ponesrečil se je tik pred ciljem, potem ko je že začel pristajati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Preiskava nesreče poteka.

Strmoglavil je okoli deset kilometrov od najbližje večje ceste, tako da so morali reševalci do prizorišča nesreče peš. Na posnetkih je videti množico ljudi, ki poskušajo goreči helikopter pogasiti z vedri vode.

Množica je gasila z vedri vode. FOTO: AFP

63-letni Rawat je bil prvi načelnik združenega štaba indijskih oboroženih sil, saj je indijska vlada ta položaj uvedla šele leta 2019 s ciljem boljše integracije ter modernizacije kopenskih, zračnih in pomorskih sil. Veljal je za tesnega sodelavca indijskega premiera Narendre Modija. Pred tem je v letih 2017–2019 zasedal položaj načelnika generalštaba 1,3-milijonske indijske vojske.

Izhajal je iz stare vojaške družine in se je vojski pridružil že leta 1978 ter v njej ostal več kot 40 let. V svoji karieri je med drugim poveljeval indijskim silam v nemirnem Kašmirju ter vzdolž meje s Kitajsko.

»Njegova prezgodnja smrt je nepopravljiva škoda za naše oborožene sile in državo,« je sporočil obrambni minister Rajnath Singh na twitterju. Zunanji minister Subrahmanyam Jaishankar je ob Rawatovi smrti globoko pretresen in jo prav tako vidi kot veliko izgubo za to državo.