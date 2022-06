V imenu dveh ljudstev

V nadaljevanju preberite:

Vrhovno sodišče je konec minulega tedna obračunalo s pravico Američank do umetne prekinitve nosečnosti, razveljavitev razsodb Roe proti Wadu in Planned Parenthood proti Caseyju pa le še poglablja politične in ideološke razkole na Zahodu. Številni državljani verjamejo, da so jim ­odvzeli eno od temeljnih človekovih pravic, državljanke se bojijo, da spet ne bodo smele­ odločati o svojem telesu. Konservativci, nasprotno, so poudarili pravico nerojenega bitja do življenja in ameriških zveznih držav, da namesto neizvoljene sodne veje oblasti odločajo o ­takšnih vprašanjih.