V Indiji v gneči na verskem festivalu umrlo več ljudi

Tuji mediji poročajo, da je v gneči oz. stampedu na velikem verskem hindujskem festivalu v severni Indiji umrlo najmanj dvanajst ljudi. Poročila o številu smrtnih žrtev v Prayagraju, mestu, kjer poteka hindujski festival, so različna. Vlada še ni podala uradnega števila žrtev, vendar so lokalni uradniki sporočili, da je umrlo 38 ljudi. En zdravnik je za AFP povedal, da je umrlo 15 ljudi.

Novinarka BBC-ja je povedala, da na rečnem bregu vlada popoln kaos, kjer so ob poskusih množic, da bi pobegnile, po tleh raztresena oblačila, čevlji, odeje in nahrbtniki.

Uradniki so napovedovali, da naj bi se kopalnega dne na Kumbh Meli – enem največjih verskih festivalov na svetu – udeležilo do 100 milijonov ljudi. Kot BBC povzema besede drugega novinarja »na desettisoče ljudi še vedno poskuša opraviti sveti potop«, čeprav so organizatorji znameniti kopalni obred prekinili. Akhare oziroma sekte sadhujev (svetih ljudi) so uradno odpovedale svoje kopanje, ki naj bi se začelo okoli 4. ure zjutraj, piše Guardian.

Kot navaja Guardian, naj bi prišlo do več primerov stampeda, a podrobnosti niso jasne. En primer se je zgodil na bregu sangama, svetega sotočja treh rek, ko so ljudje, ki so se poskušali kopati, začeli padati čez ljudi, ki so sedeli ali ležali ob reki. Ljudje, ki so poskušali pobegniti, so se nato ujeli v novo gručo ljudi.

Verski voditelji so pozvali romarje, naj se danes izogibajo sangamu in se namesto tega kopajo na drugih točkah ob reki.

Oblasti so pričakovale, da se bo v sredo kopalo rekordnih 100 milijonov ljudi, saj je ta dan veljal za najugodnejšega zaradi redke poravnave nebesnih teles po 144 letih.