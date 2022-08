V Iranu zavračajo povezavo z napadom na Rushdieja

Iran je zanikal vsakršno povezavo z napadalcem, ki je zabodel pisatelja Salmana Rushdieja, avtorja romana Satanski stihi. Krivdo so v Teheranu pripisali pisatelju samemu. Z iranskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je s svojim delom užalil več kot milijardo in pol ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je sicer včeraj izjavil, da so se iranski državni mediji nad napadom naslajali, kar je označil za zavržno, iranske institucije je obtožil tudi, da so leta spodbujale k napadom na pisatelja.

Povezavo kategorično zanikajo

»Kategorično zanikamo kakršno koli povezavo z napadom,« je v prvem uradnem odzivu Teherana na petkov napad na pisatelja dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani in dodal, da se je »Salman Rushdie z žalitvijo svetih zadev islama izpostavil jezi in besu ljudi«.

Rushdieja je na odru med govorom v zvezni državi New York v petek 24-letni napadalec Hadi Matar iz New Jerseyja večkrat zabodel. Utrpel je hude poškodbe. V soboto so ga odklopili z ventilatorja in odtlej diha sam, prav tako govori.

Prenos Rushdieja s helikopterjem po napadu. FOTO: Horatio Gates/AFP

Že pred tem so pisatelju večkrat grozili s smrtjo. Zaradi njegovega romana Satanski stihi, ki naj bi očrnil islam, je leta 1989 nekdanji iranski verski voditelj ajatola Homeini zanj izrekel smrtno obsodbo v t. i. fatvi. Nagrajeni pisatelj je bil zaradi tega več let pod policijsko zaščito.

Matar, ki je v soboto stopil pred sodnika, se je prek odvetnika izrekel za nedolžnega, sicer pa na zaslišanju ves čas molčal. Pisatelja naj bi zabodel najmanj desetkrat. Policija doslej ni sporočila, kaj je bil motiv dejanja, prav tako niso sporočili drugih podrobnosti o njem.