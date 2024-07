V Istri in Dalmaciji gori

V hrvaški Istri je danes izbruhnil požar, ki so ga gasilci že uspeli omejiti. Še vedno pa se hrvaški gasilci borijo z dvema požaroma, ki sta zgodaj popoldne izbruhnila v Dalmaciji, ogenj pa skušajo pogasiti tudi s pomočjo kanaderjev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V hrvaški Istri je požar na območju Bal izbruhnil okrog 11. ure dopoldne, pri gašenju pa sta sodelovala dva kanaderja in približno 40 gasilcev s 15 gasilskimi vozili. Požar so uspeli omejiti zgodaj popoldne, na požarišču pa so še vedno pripadniki dežurnih gasilskih ekip.

Po prvih ocenah je zgorelo približno 30 hektarjev trave, nizkega rastlinja, makije, gozda in nasadov oljk, obseg škode pa za zdaj še ni znan, poroča Hina.

V Splitsko-dalmatinski županiji je požar okrog 13. ure najprej izbruhnil na območju kraja Trolokve, kmalu zatem pa tudi v naselju Primorski Dolac. Za zdaj ni jasno, kako obsežna sta požara, po navedbah pristojnih pa naj naselja ne bi bila ogrožena.

Hrvaški gasilci pri tem opozarjajo na veliko nevarnost gozdnih požarov zaradi visokih temperatur na celotnem območju Dalmacije, še posebej na območju Šibenika, Splita in Dubrovnika.