V Italiji aretirali 25 sodelavcev mafije, med katerimi je tudi nuna

V Italiji so zaradi suma, da so del kriminalne združbe, povezane z 'Ndrangheto, najmočnejšo mafijsko mrežo v državi, aretirali 25 oseb, med katerimi je tudi nuna, poroča Guardian. Po poročanju italijanskega tiska, naj bi bila nuna posrednica med tolpo in njenimi sodelavci v zaporu.

Med aretiranimi sta tudi nekdanji svetnik stranke Bratje Italije, ki jo vodi predsednica vlade Giorgia Meloni, in nekdanji politik Lige, stranke, ki je del skrajno desne vladne koalicije.

Policija je v racijah ob zori v več mestih v Lombardiji in Benečiji ter Kalabriji na jugu države zasegla več kot 1,8 milijona evrov nezakonitega zaslužka.

Osumljenci so obtoženi kaznivih dejanj, vključno z izsiljevanjem, trgovino z orožjem in drogami, prejemanjem ukradenega blaga, oderuštvom, davčnimi kaznivimi dejanji, pranjem denarja in, v primeru politika Lige, kupovanjem glasov.

Po poročanju Rai news je nuna od leta 2010 prostovoljka v zaporu San Vittore v Milanu, delala pa je tudi v zaporih v Pavii in Rimu. Preiskovalci pravijo, da je njena vloga zagotavljala vez z zaporniki in ji omogočala »prost dostop do zaporniških prostorov«.