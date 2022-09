V Italiji se zmaga na nedeljskih volitvah tudi glede na projekcije na podlagi delnih izidov obeta desnici na čelu s postfašistično stranko Bratje Italije. Njena voditeljica Giorgia Meloni je ponoči že napovedala, da bodo vladali za vse Italijane.

Stranki Bratje Italije se glede na trenutne izide obeta 26 odstotkov glasov. Preostali dve stranki v desnem taboru, Liga Mattea Salvinija in Naprej Italija Silvia Berlusconija, naj bi osvojili manj, približno devet oz. osem odstotkov podpore, a skupaj naj bi trojica strank imela okoli 43-odstotno podporo in s tem večino tako v poslanski zbornici kot senatu.

Premierski položaj se tako nasmiha 45-letni Melonijevi, ki je ponoči že ocenila, da so Italijani poslali jasno sporočilo v prid desni vladi pod vodstvom Bratov Italije.

»Če smo poklicani, da vodimo to državo, bomo to počeli za vse Italijane,« je glede na poročanje tujih tiskovnih agencij povedala v kratkem nagovoru medijem v Rimu. Napovedala je še, da bodo delovali s poudarkom na tem, kar ljudi združuje, in ne na tem, kar jih deli.

FOTO: Andreas Solaro/AFP

Bratom Italije sicer po podpori sledi Demokratska stranka pod vodstvom Enrica Lette, ki se ji podobno kot na prejšnjih volitvah leta 2018 obeta okrog 19 odstotkov glasov. Poleg nje levi blok tvori še nekaj manjših strank in skupaj naj bi osvojile največ 26 odstotkov glasov.

»Demokratska stranka je druga najmočnejša politična sila ter največja v opoziciji, zato ima veliko odgovornost,« je v prvem odzivu na volilni izid dejala poslanka Debora Serracchiani.

Conte z rezultatom zadovoljen

Na tretjem mestu po osvojenih glasovih je Gibanje pet zvezd nekdanjega premierja Giusepeja Conteja, ki naj bi ga podprlo okrog 15 odstotkov ljudi. Po poročanju AFP je Conte drugi zmagovalec nedeljskih volitev, saj so mu javnomnenjske raziskave napovedovale polom zaradi notranjih trenj v stranki. Gibanje pet zvezd je tudi osvojilo največ glasov na jugu Italije.

Conte je z rezultati Gibanja pet zvezd zadovoljen. Kot je dejal, so stranki napovedovali poraz, zdaj pa je tretja najmočnejša in s tem nosi veliko odgovornost.

Komentiral je tudi zmago desnice. »Če so reforme, ki jih želi desna sredina izvesti v Italiji, take kot pri (madžarskem premierju Viktorju) Orbanu, bomo to pot onemogočili. Vendar priznavamo, da je Italija zrela demokracija. Državljani so se izrazili in nagradili Brate Italije. To moramo sprejeti, desnosredinska koalicija je legitimen kandidat za vodenje države,« je poudaril po poročanju italijanske diskovne agencije Ansa.

FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Udeležba je bila zgodovinsko nizka, nekaj manj kot 64-odstotna. S tem je bila kar za devet odstotnih točk nižja kot na zadnjih volitvah leta 2018.

Od prejšnjih volitev so največ podpore pridobili Bratje Italije, ki so leta 2018 dobili 4,3 odstotka glasov. Po drugi strani sta Liga in Naprej Italija po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zabeležili svoja najslabša izida doslej, Demokratska stranka pa ostaja pri zgodovinsko nizkem rezultatu iz leta 2018.

Melonijeva bo tako po pričakovanjih vodila najbolj desno italijansko vlado po drugi svetovni vojni. Mandat za sestavo vlade ji mora podeliti predsednik države Sergio Mattarella.

Koordinator Naprej Italije Antonio Tajani je sicer dejal, da bo ime prihodnjega predsednika vlade znano po vrhu strank desnega tabora, končno besedo pa bo imel v skladu z ustavo italijanski predsednik. Ob tem je poudaril, da njegova stranka nima predsodkov do Melonijeve, poroča Ansa.