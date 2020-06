V izgredih v Stuttgartu več poškodovanih, 24 ljudi so pridržali

V nasilnih uličnih izgredih, ki so v noči na danes izbruhnili v središču nemškega mesta Stuttgart, je bilo poškodovanih več ljudi, med njimi tudi več kot deset policistov. Pridržali so 24 ljudi, je sporočila policija.



Po navedbah policije se je okoli polnoči v bližini osrednjega trga Schlossplatz v Stuttgartu zbralo več manjših skupin ljudi, ki so se zabavali. Medtem ko so policisti začeli izvajati nadzor v povezavi z drogami, so se začeli združevati v večje skupine in napadati policiste. Izgredniki, mnogi med njimi zamaskirani, so na policiste in policijska vozila metali tlakovce in steklenice ter na glavni nakupovalni ulici razbijali izložbe in ropali trgovine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Sprva je bilo po podatkih policije v središču mesta med 200 in 300 ljudi, nato pa je skupina narasla na okoli 500 oseb. Na enem od posnetkov, ki so zaokrožili na twitterju, je videti moškega v jopiču s kapuco, kako skoči na hrbet policista. Da je bil položaj povsem izven nadzora, je v prvem odzivu povedal tiskovni predstavnik policije. Razmere so se umirile šele po nekaj urah.

»Brutalen izbruh nasilja«

Ministrski premier Baden-Württemberga Winfried Kretschmann je dogajanje opisal kot »brutalen izbruh nasilja«. Deželni notranji minister Thomas Strobl pa je dejal, da je šlo za nasilje, kot ga ta zvezna dežela še ni videla. Do podobnih izgredov in spopadov mladih s policijo je prišlo že med prejšnjimi konci tedna, vendar ne v takšnem obsegu. Policija sicer ni želela razkriti, ali so bile osebe, ki stojijo za današnjimi izgredi, znane policiji.