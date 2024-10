Izrael sprožil močne napade na Bejrut

Južni del libanonske prestolnice Bejrut je bil v noči na nedeljo po navedbah libanonskih uradnih medijev in reporterjev francoske tiskovne agencije AFP tarča več kot dveurnih silovitih izraelskih napadov. Hezbolah pa je proti izraelskim ciljem izstrelil okoli 130 raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot poroča libanonska nacionalna tiskovna agencija NNA, so izraelska vojaška letala izvedla štiri napade na južna predmestja Bejruta in enega na območje Hvejfata. Dopisniki AFP so poročali o eksplozijah v južnem Bejrutu in na njegovem obrobju, ki so trajale več kot dve uri. Posnetki AFP prikazujejo oblake dima, ki se dvigajo z več krajev na območju napadov.

Izraelska vojska je v izjavi na telegramu zapisala, da je napadla teroristične cilje, ki pripadajo libanonski proiranski milici Hezbolah na območju Bejruta.

Pred tem je v soboto zvečer izraelska vojska pozvala prebivalce, naj zapustijo južna predmestja Bejruta, saj še naprej cilja na položaje Hezbolaha.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so njene sile ubile več kot 400 borcev Hezbolaha, odkar je Izrael v ponedeljek začel kopensko operacijo v južnem Libanonu. Hezbolah je medtem proti ciljem v Izraelu izstrelil okoli 130 raket, je v soboto zvečer še sporočila izraelska vojska.

V izraelskem napadu na mošejo v Gazi 21 mrtvih

V napadu izraelske vojske na mošejo v Gazi, spremenjeno v zavetišče za begunce, je bilo ubitih 21 ljudi, je danes sporočila agencija za civilno obrambo Gaze. Izraelska vojska je zatrdila, da je šlo za napad na oborožene pripadnike palestinskega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gaza FOTO: Hatem Khaled/Reuters

V napadu na mošejo v kraju Deir al-Balah v osrednji Gazi je bilo po navedbah tiskovnega predstavnika agencije tudi veliko ranjenih.

Izraelska vojska je v danes izjavi zapisala, da je »izvedla natančen napad na teroriste Hamasa, ki so delovali v poveljniško-nadzornem centru« v mošeji.

Izraelska vojaška ofenziva v Gazi je odgovor na Hamasov napad na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih več kot 1205 ljudi. V izraelskih povračilnih ukrepih je bilo doslej po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje, objavljenih v soboto, v Gazi ubitih najmanj 41.825 Palestincev, večinoma civilistov, še poroča AFP.