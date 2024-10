V nadaljevanju preberite:

Da je generalni sekretar OZN António Guterres v Izraelu v sredo postal persona non grata, se sliši zelo nenavadno, na drugi strani precej zgovorno. Razlog je bil, da se za mir na Bližnjem vzhodu in proti širjenju konflikta ni zavzel z besedami Benjamina Netanjahuja in zunanjega ministra Izraela Kaca, temveč s svojimi.