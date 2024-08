V izraelski raciji ubit poveljnik Islamskega džihada

V izraelski raciji na zasedenem Zahodnem bregu je bilo ubitih pet borcev Islamskega džihada, vključno z visokim poveljnikom, je sporočila ta palestinska oborožena skupina. Izraelske sile medtem nadaljujejo operacije na območju, poroča AFP.

Kot je sporočil Islamski džihad, so izraelske sile med racijo v begunskem taborišču Nur Šams v kraju Tulkarem na zahodu Zahodnega brega ubile Mohameda Džaberja, znanega tudi pod imenom Abu Šudža, poveljnika tulkaremske brigade Al Kuds, oboroženega krila Islamskega džihada. Poleg njega naj bi likvidirale še štiri borce skupine.

Izraelske sile nadaljujejo zadnjo v nizu operacij na Zahodnem bregu. FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

Smrt palestinskih borcev je potrdila tudi izraelska vojska, rekoč, da se je peterica skrivala v mošeji v Tulkaremu. Še enega človeka so po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva izraelske sile ubile v begunskem taborišču v Dženinu, poroča BBC.

Izraelske sile danes nadaljujejo zadnjo v nizu operacij na Zahodnem bregu, ki so jo začele v sredo in v okviru katere so ubile že več kot deset Palestincev. Zaradi operacije je generalni sekretar Združenih narodov António Guterres Izrael obtožil dodatnega zaostrovanja že tako eksplozivnih razmer na Zahodnem bregu.