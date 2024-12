V izraelskih napadih na Gazo nove žrtve

Izraelska vojska krepi napade na območje Gaze, kjer je bilo ponoči ubitih najmanj 28 ljudi, med njimi v napadu na šolo na vzhodu enklave, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci, štirje otroci. Izraelska vojska trdi, da je napadla teroriste gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP, toda število žrtev izraelskega genocidnega ravnanja strmo narašča.

V zračnem napadu na šolo na vzhodu Gaze, v kateri je na tisoče razseljenih oseb, je bilo ubitih osem ljudi, med njimi štirje otroci, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal.

Izraelska vojska je v izjavi sporočila, da je v soboto zvečer izvedla »ciljno usmerjen napad na teroriste Hamasa, ki so delovali v šoli in pripravljali teroristične napade na izraelske vojake in Izrael«.

»Pred napadom je bilo sprejetih več ukrepov za zmanjšanje tveganja za civiliste,« so sporočili, a spet so mrtvi civilisti.

FOTO: Ramadan Abed/Reuters

Po podatkih palestinske civilne zaščite je bilo v izraelskem zračnem napadu na dom ene od družin v mestu Deir al Balah v osrednjem delu Gaze ubitih še 13 ljudi, poroča AFP.

Civilna obramba je poročala tudi o štirih mrtvih, potem ko je izraelsko brezpilotno letalo davi v mestu Gaza napadlo civilni avto, in o treh mrtvih v izraelskem zračnem napadu na mesto Rafa na vzhodu Gaze.

Število potrjenih smrtnih žrtev izraelskih napadov na Gazo je ta teden preseglo 45.000. Dejansko število ubitih je verjetno bistveno višje, saj je pogrešanih še okoli 11.000 oseb, opozarjajo lokalne zdravstvene oblasti v enklavi.