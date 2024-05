Od egiptovske strani Rafe proti Gazi 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo

Na pot od egiptovske strani mejnega prehoda Rafa proti mejnemu prehodu Kerem Šalom, ki ga nadzoruje Izrael, se je danes odpravilo 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo za Palestince. Od tam naj bi Gazo za zdaj doseglo že več tovornjakov z nujno potrebno pomočjo, med njimi tudi cisterne z gorivom.

Egiptovska televizija Al-Qahera je poročala, da je proti mejnem prehodu Kerem Šalom krenilo 200 tovornjakov. Ob tem niso navedli, koliko tovornjakov je že uspelo opraviti preglede in so v Gazi. Med njimi so tudi najmanj štiri cisterne z gorivom, ki so po poročanju televizije na poti do bolnišnic.

Vseh 200 tovornjakov naj bi Gazo predvidoma doseglo danes. Vso humanitarno pomoč iz Egipta sicer pregledajo izraelske oblasti, razdeljujejo pa jo preko Združenih narodov.

Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi se je v pogovoru z ameriškim kolegom Joejem Bidnom dogovoril, da bi začasno dostavo pomoči v Gazo omogočili preko prehoda Kerem Šalom, saj je mejni prehod Rafa od izraelske kopenske ofenzive na to palestinsko mesto zaprt. Mejni prehod Kerem Šalom je od mejnega prehoda Rafa oddaljen le nekaj kilometrov.

Izraelske oblasti so medtem danes sporočile, da je bilo preko začasnega pomola v Gazo dostavljenih več kot 1800 palet hrane.

Ljudje zahtevajo izpustitev talcev. FOTO: Jack Guez/Afp

V Izraelu so se v soboto zvečer medtem po več mestih znova zbrali protivladni protestniki, ki zahtevajo odstop izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, predčasne volitve in dogovor o izpustitvi talcev, ki so še v Gazi. Na protestu v Tel Avivu, kjer se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot 80.000 ljudi, so pridržali več protestnikov.

Protesti so bili v soboto med drugim še v Jeruzalemu, Hajfi in Rehovotu. Protestniki Netanjahuju očitajo, da je namerno prezrl svarila pred napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Obenem mu pripisujejo odgovornost glede preostalih talcev, ki še ostajajo v rokah oboroženih palestinskih skrajnežev.

V zadnjem mesecu je izraelska vojska uspela odkriti več trupel talcev, ki so jih prepeljali nazaj v Izrael. Hamas je v napadu na Izrael lani oktobra zajel 252 talcev, pri čemer jih 121 ostaja v Gazi, 37 od njih naj bi bilo mrtvih.

Hamas je medtem v soboto sporočil, da so zajeli še najmanj enega izraelskega vojaka. V zasedi v enem od predorov v taborišču Džabalija so ubili, ranili ali vzeli za zapornike vse izraelske vojake, so sporočili. Ob tem so objavili posnetke, ki pa se jih po navedbah AFP ni dalo preveriti.

Izraelska vojska je sicer sporočila, da ni bilo nobenega incidenta z ugrabitvijo vojaka.