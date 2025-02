V Južni Koreji v zrušenju avtocestnega mostu najmanj trije mrtvi

V Južni Koreji se je danes na gradbišču avtoceste zrušil most, v nesreči pa so umrli najmanj trije ljudje, pet je poškodovanih.

Nesreča se je zgodila na gradbišču avtoceste približno 80 kilometrov južno od Seula. Drug za drugim je popustilo pet 50-metrskih jeklenih nosilcev, ki so podpirali most, medtem ko so delavci pod mostom z žerjavom premikali nosilce med stebri.

FOTO: Afp

Po podatkih južnokorejskega ministrstva za delo so v državi med letoma 2020 in 2023 zabeležili več kot 8000 smrtnih primerov, povezanih z delovnimi nesrečami.