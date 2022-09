V Londonu se pred pogrebom zbirajo svetovni voditelji

Številni tuji voditelji, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor, se bodo danes zbrali v Londonu, kjer se bodo v ponedeljek udeležili pogreba pokojne britanske kraljice Elizabete II. Pred tem se bodo pokojni monarhinji danes popoldne poklonili v žalnem mimohodu ob njeni krsti, zvečer pa jih bo sprejel novi kralj Karel III.

Krsta s kraljičinimi posmrtnimi ostanki je od srede v Westminstrski palači, poslopju britanskega parlamenta, kjer se lahko mimo nje 24 ur na dan sprehodijo vsi žalujoči. Po pričakovanjih naj bi jih do ponedeljka zjutraj, ko bodo krsto prenesli v bližnjo Westminstrsko opatijo, kjer bo potekal pogreb, našteli kar okoli 400.000.

Pogrebne slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo več kot sto tujih voditeljev, poleg njih pa še številni drugi visoki predstavniki in člani kraljevih družin. Nekateri od njih so v prestolnico prispeli že pred današnjim dnem, večina pa jih prihaja danes. Med njimi bo tudi ameriški predsednik Joe Biden, ne bo pa med drugim papeža Frančiška, ki ga pestijo zdravstvene težave, in kitajskega voditelja Xi Jinpinga, ki na pogreb pošilja podpredsednika. Zaradi vojne v Ukrajini na pogrebne slovesnosti niso povabljeni predstavniki Rusije.

FOTO: Adrian Dennis/AFP

Kot so sporočili iz Pahorjevega urada, se bo slovenski predsednik danes popoldne najprej v Westminstrski palači v žalnem mimohodu ob krsti osebno poklonil preminuli monarhinji, v dvorcu Lancaster House pa se bo vpisal v žalno knjigo, odprto v njen spomin. Zvečer se bo nato udeležil sprejema za voditelje držav, ki ga bo v Buckinghamski palači priredil kralj Karel III.

Ob 20. uri po lokalnem času oziroma 21. uri po srednjeevropskem času se bodo sicer ljudje po vsem Združenem kraljestvu in drugod po svetu z minuto tišine poklonili kraljici, ki je vladala kar sedem desetletij.

V Sloveniji bodo ob 21. uri za eno minuto ugasnile luči, ki osvetljujejo Ljubljanski grad, nato pa bo ta vso noč osvetljen v vijolični in srebrni barvi, ki sta barvi, povezani z britansko kraljevo družino. Britansko veleposlaništvo tudi vabi vse zainteresirane, da se pridružijo omenjeni minuti tišine. V kobilarni Lipica bodo medtem Elizabeti II. posvetili svojo nedeljsko predstavo.