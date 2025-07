V Los Angelesu z avtom zapeljal v množico in ranil več ljudi

V Los Angelesu je voznik avtomobila zapeljal v množico in pri tem ranil najmanj 28 ljudi, so danes sporočili gasilci. Na prizorišče je kmalu po incidentu prispelo več kot sto gasilcev, ki so pomagali ranjencem, med katerimi so trije v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vozilo, ki je v LA zapeljalo v množico. FOTO: Jorge Garcia Reuters

Incident se je zgodil ob 2. uri po lokalnem oziroma ob 11. uri po srednjeevropskem času v Santa Monici. Fotografije s kraja dogodka prikazujejo siv avtomobil na pločniku, po tleh so raztresene razbitine, prisotnih pa je več policistov, navaja britanski BBC.

Televizija ABC News je medtem ob sklicevanju na gasilce poročala, da predhodne preiskave kažejo na to, da naj bi voznik izgubil zavest in trčil v množico ljudi pred nočnim klubom.