V Madrid po odmerek svobode

Od Madrida do Toleda je le ura vožnje z osebnim avtomobilom, toda zgodovinsko mesto ob reki Tajo v Kastilji-La Manči je od španske prestolnice trenutno bolj oddaljeno kot Pariz, Berlin ali celo Ljubljana.Če so še decembra politično in zasebno v Španiji veliko govorili o reševanju božiča, je bilo pred veliko nočjo podobnih pomislekov manj. Odločene, da ne bodo ponovile napak s konca leta, ko je prevelika praznična sproščenost pripomogla k tretjemu valu , so oblasti od danes do 9. aprila prepovedale prehajanje med regijami. A medtem ko so notranje meje zaprte – obstajajo izjeme, denimo povezane z delom –, zunanje ostajajo odprte, kar poraja protislovja in diskriminacijo. »Nihče ne razume, da Španec, ki ima v Santanderju dedka ali babico, k njima ne sme na obisk, lahko pa nekdo iz Düsseldorfa pride na Majorko. Še en primer [...] vam najverjetneje ne bi dovolili, da potujete iz Madrida v Valencio, če pa bi se vkrcali na letalo v Pariz, od tam pa v Valencio, vam bodo to dovolili,« je nedoslednosti strnil poslanec stranke Más PaísDa so ukrepi neskladni, je Španijo opozorila tudi evropska komisija, češ nevarnost covida-19 je podobna, ko gre za premike znotraj ali zunaj države, španska vlada pa je na kritike z različnih strani odgovorila, da zgolj natančno sledi priporočilom Bruslja o odprtih mejah, in apelirala na razumnost obiskovalcev. Večina Špancev bo tako velikonočne praznike preživela znotraj regij, v državo pa bodo lahko še naprej prihajali gostje iz EU; Nemci tradicionalno na Baleare, Francozi pa so odkrili pandemično sproščenost španske prestolnice. Edini pogoj za vstop je negativen test PCR.Nikjer drugje v Španiji, kjer se ukrepi razlikujejo po regijah in kjer je pojavnost okužb med nižjimi v EU, dvojna merila niso tako očitna kot v Madridu. Pod vodstvom konservativne predsednice, ki je bila jasna, da ne bo sodelovala pri pogromu gostinstva, je najrazvitejša avtonomna skupnost postala nekakšna oaza svobode – ne le v španskem, temveč tudi evropskem merilu. Od konca prvega vala so odprti restavracije in bari, prav tako z omejitvami obratujejo gledališča, kinodvorane, kulturne ustanove … V času, ko nekatere evropske države zaostrujejo omejitve javnega življenja, blažji ukrepi v Madrid ob koncih tedna privabljajo več tisoč zabave željnih mladih, zlasti Francozov.»Pridejo od četrtka do nedelje, kupijo poceni letalske karte, najamejo airbnb in konec tedna preživijo v barih,« je za Delo dejaliz sosedskega združenja La Corrala v četrti Lavapiés​. »Ne pravim, da med njimi ni nikogar, ki bi rad užival v muzejih, toda večina jih pride zaradi zabave in pijančevanja.« Tega mnogi izmed njih niti ne skrivajo. »Zaradi alkohola, tapasov in zabave,« je za Telemadrid razloge za obisk navedla francoska turistka. »Prišli smo, ker v Franciji ni ničesar, ne barov ne restavracij,« je dodala druga.Sproščenost, ki je gostje ne morejo izživeti doma, zaradi nevarnosti četrtega vala epidemije razburja prebivalce sosesk z visoko koncentracijo turističnih stanovanj. »Madrid je gostoljubno mesto, veseli smo, da prihajajo gostje, a naj ne ogrožajo zdravja meščanov,« so za Delo poudarili v Regionalni zvezi madridskih sosedskih združenj. Temu je pritrdil tudi Osuna, ki ga moti, da se v zdravstveno občutljivem obdobju Madrid spreminja v zabaviščni park, kjer domačini ne morejo k sorodnikom na drugi konec države, turisti pa po policijski uri organizirajo zabave v najetih apartmajih.Da teh ni malo, so pokazali statistični podatki: minuli konec tedna je policija v Madridu registrirala 478 ilegalnih veseljačenj, kar nekaj od teh v turističnih stanovanjih, polnih tujcev. V zvezi sosedskih združenj so proti njim za zdaj podali 37 prijav, a naj bi bila številka le vrh ledene gore, pravijo. »Mesto, avtonomna skupnost in država morajo najti rešitev,« z odzivom ni bil zadovoljen Osuna. »Ne smemo dovoliti, da se med pandemijo k nam množično hodijo zabavat in pijančevat turisti.«