Praznična sproščenost izstavila račun

Krpanka ukrepov

V predprazničnem času so v Španiji ukrepi za zajezitev virusa manj restriktivno posegali v javno življenje kot v nekaterih drugih delih Evropske unije. Prav pretirana sproščenost v zadnjih tednih starega leta pa naj bi v prvih dneh novega na Iberskem polotoku vodila v rekordno dnevno število potrjenih okužb s covidom-19. Čeprav razmere vzbujajo skrb, tretjega vala za zdaj še ni mogoče primerjati s prvim.»Španski božični načrt je bil nepremišljen. Kazalniki niso bili dovolj dobri, da bi med prazniki veljali tako sproščeni ukrepi. Trenutni val je vsaj delno posledica slabega načrtovanja,« je za Delo ocenil, zdravnik in raziskovalec na Univerzi v Leicestru in Odprti univerzi v Kataloniji ter avtor knjige Velike moderne epidemije.Danes so v Španiji poročali o 42.885 novih primerih okužbe z virusom sars-cov-2 in 400 smrtnih žrtvah. Številke so slabe, je priznal, prvi obraz španskega boja s covidom-19, a ob tem poskusil pomiriti javnost, da prirast okužb v zadnjih dneh nakazuje umirjanje tretjega vala. Hkrati je stroka pojasnila, da kljub rekordnim številkam trenutne razmere na ravni države niso primerljive z začetkom zdravstvene krize, ko je konec marca v enem dnevu umrlo 900 ljudi. »Primerov je več, a predvsem zato, ker v prvem valu ni bilo toliko testiranja,« je poudaril Macip. »In vendar stanje ni dobro, okužbe se še naprej nenadzorovano širijo.«Med posameznimi deli države so sicer razlike očitne; podobno kot v Evropi, kjer so zdaj na udaru nekatere države, ki so jo spomladi odnesle bolje, imajo v Španiji trenutno najvišjo pojavnost okužb regije, ki so bile v prvem valu sorazmerno uspešne. Najslabše rezultate imajo Estremadura ob meji s Portugalsko ter avtonomni skupnosti na vzhodu polotoka: Murcia in Valencia. Veliko bolje gre Kanarskim otokom, prav tako Kantabriji in Asturiji na severu.V Španiji je boj s pandemijo v domeni regij ob upoštevanju pravil, ki jih določa dekret o izrednih razmerah na ravni države. Velja več različno strogih režimov za omejevanje širjenja okužb, deljena odgovornost pa povzroča napetosti med regionalnimi in centralno vlado z različnimi strankarskimi predznaki. Najbolj se iskri med konservativno vlado v Madridu in levo koalicijsko vlado premiera, zadnje dni pa je politični prostor zaposlovala tudi zahteva nekaterih avtonomnih skupnosti, naj jim vlada dovoli podaljšanje policijske ure, kar je ministrstvo za zdravje zavrnilo. Po besedah ministrato naj ne bi bilo nujno, saj da imajo lokalne oblasti na voljo vsa orodja za zajezitev virusa, ki so delovala že v preteklosti, med drugim se lahko odločijo tudi za ustavitev javnega življenja.»Primanjkuje usklajevanja,« je podajanje odgovornosti komentiral Macip. »V Španiji ima politika preveliko vlogo pri sprejemanju odločitev. Nekaterim regijam gre pri tem bolje kot drugim.« Prepričan je, da bi morali že pred tedni sprejeti restriktivnejše ukrepe, denimo po nemškem zgledu, učinkovita bi bila tudi kratka, a stroga ustavitev javnega življenja.