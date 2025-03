V Makedoniji napovedani novi protesti, Vučić se dotika bolnikov

Požar v nočnem klubu Pulse v Kočanih je pretresel Severno Makedonijo in celotno regijo. Tragedija je zahtevala 59 življenj, več kot 150 ljudi je poškodovanih. Nočni klub, v katerem je bilo ob izbruhu požara približno 1500 ljudi, je imel le en izhod, zadnji pa je bil zaklenjen. Panika, ki je izbruhnila med mladimi obiskovalci, je privedla do smrtonosnega stampeda.

Reševanje poškodovanih je bilo zelo zahtevno, enako velja za zdravljenje hudo poškodovanih. V kritičnem stanju je po včerajšnjih podatkih še vedno 45 ljudi. Ker Severna Makedonija nima zadostnih zmogljivosti za zdravljenje hudih opeklin, so zaprosili za pomoč sosednje države in države EU. Po zadnjih podatkih je največ pacientov sprejela Srbija, skupno 29, sledi Bolgarija z 19, Grčija je sprejela 18 poškodovanih, Turčija devet, Avstrija šest, Slovenija, Hrvaška in Litva po štiri, Madžarska pa dva. Poleg tega so v Severno Makedonijo prispeli zdravniki iz Češke, Izraela in Srbije, ki pomagajo pri oskrbi poškodovanih.

Oblasti so se znašle pod plazom kritik. Preiskava je razkrila, da je klub deloval brez ustreznega dovoljenja, pridobili so ga s podkupovanjem visokih politikov. Objekt, nekoč skladišče preprog, ni imel osnovnih varnostnih ukrepov – ne požarnega alarma, ne gasilnih aparatov, ne zasilnih izhodov. Jeza prebivalcev je hitro prerasla v množične proteste.

Tisoči so se zbrali v Kočanih in Skopju z napisi, kot sta Ne umiramo zaradi nesreč, umiramo zaradi korupcije in Tu je vse zakonito, če imaš zveze. Nekateri protesti so prerasli v nasilje – jezni prebivalci so napadli lokale, povezane z lastnikom kluba, in obmetavali hišo kočanskega župana.

Tisoči so se zbrali v Kočanih in Skopju. FOTO: Robert Atanasovski/AFP

Vlada je po tragediji razglasila sedemdnevno žalovanje in napovedala inšpekcijske preglede vseh nočnih lokalov. A te obljube niso pomirile javnosti. Šokantno je bilo tudi razkritje, da je država lani uradno izdala le 12 licenc za nočne klube, čeprav je tovrstnih prizorišč veliko več. Premier Hristijan Mickoski je ob obisku poškodovanih v bolnišnici matere Tereze v Skopju dejal: »Stanje na tem področju je šokantno.«

Študentje so se v ponedeljek množično zbrali na Univerzi v Skopju, kjer so izvedli tihi protest. Obljubili so, da bodo protestirali vsak dan v naslednjem tednu. Civilne iniciative so pozvale k množičnim shodom v mestnih središčih po vsej državi, da bi pritisnile na vladajočo politiko in zahtevale konec korupcije.

Bolnike v Srbiji obiskal srbski predsednik

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je makedonske bolnike v Univerzitetnem kliničnem centru Srbije obiskal pred kamerami. Z njimi se je fotografiral, jih nagovarjal in jim zagotovil, da bodo v Srbiji dobili vrhunsko zdravstveno oskrbo. »Tragedija v Kočanih je za nas enaka, kot če bi se zgodila kjerkoli pri nas,« je izjavil.

Na družbenih omrežjih so se vrstili očitki, da je Vučić izkoristil tragedijo za lastno promocijo. »Samo v Srbiji predsednik vstopi na intenzivno nego s tropom kamermanov in fotografov,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi so opozorili, da se politiki v drugih državah niso fotografirali ob bolnikih in da so takšni obiski nevzdržni. »Hvala Srbiji za pomoč, toda predsednik se tukaj ne bi smel slikati,« je na omrežju X zapisala uporabnica iz Skopja.

Številni so predsednikov obisk razumeli kot cinično politično predstavo. Na posnetkih se vidi, da se je Vučić med obiskom dotaknil pacienta, kar je pri ljudeh vzbudilo zaskrbljenost. Opečeni pacienti so izredno dovzetni za okužbe, vsakršen nesterilen fizični stik pa pomeni veliko tveganje za njihovo zdravje.