Domnevna sobotaža: preiskava izliva 60.000 ton nafte

V nedeljo je blizu Osla na transformatorju prišlo do izliva približno 60.000 ton nafte. Do incidenta, ki se je zgodil na zapuščeni transformatorski postaji v občini Bærum, so zaznali vlom. Norveška policija je takoj sprožila preiskavo zaradi suma sabotaže.

Po besedah Thomasa Fennefossa, projektnega vodje pri Statnettu, nacionalnem operaterju električnega omrežja, je nekdo vstopil na območje, odstranil pokrov na transformatorju in ga pustil odprtega, kar je povzročilo izliv velike količine nafte.

Ta verjame, da gre za namerno sabotažo, saj je bil del ograje okoli objekta prerezan, kar kaže na namerno dejanje. Kljub temu pa norveška policija v svoji izjavi poudarja, da za zdaj ni konkretnih dokazov, ki bi potrjevali sabotažo. Policija je še v začetni fazi preiskave in zbira informacije o vlomu in okoliščinah izliva.

Nacionalni operater elektroenergetske mreže Statnett je povedal, da je iz transformatorja izteklo približno 50 do 60 ton nafte, kar naj bi bilo posledica sabotaže. FOTO: Reuters

Izliv je povzročil resne okoljske težave. Nafta je dosegla reko Sandvikselva ter delno proniknila v podzemlje, kar predstavlja neposredno grožnjo lokalnemu ekosistemu. Ekološki strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko tovrstni izlitji imeli dolgoročne posledice za lokalno floro in favno, če ne bodo ustrezno sanirani. Zato je ključno, da se sanacija izvaja temeljito in v skladu z najboljšimi praksami za zaščito okolja.

Lokalne oblasti in ekološke organizacije so se sicer hitro odzvale in vzpostavile pregrade, ki so preprečile nadaljnje širjenje nafte po reki. Poleg tega so bili uporabljeni vpojni materiali, ki so namenjeni absorpciji razlite tekočine in čiščenju prizadetih območij. Kljub hitremu odzivu pa sanacija terja čas in natančnost, saj je treba zagotoviti, da se olje ne razširi naprej in ne povzroči dolgoročnih škodljivih posledic za okolje, poroča Euronews.

Richard Kongsteien, vodja komunikacij za občino Bærum, je poudaril, da potekajo intenzivna prizadevanja za zmanjšanje okoljskega vpliva. »Trenutno se osredotočamo na omejitev škode in čiščenje prizadetih območij. Naše ekipe delajo neprekinjeno,« je dejal Kongsteien.