V Maroku je v potresu umrlo najmanj dva tisoč ljudi

V silovitem potresu, ki je v petek pozno zvečer stresel Maroko, je glede na najnovejše podatke tamkajšnje vlade umrlo več kot dva tisoč ljudi. Približno toliko ljudi pa je ranjenih. Kot je zapisalo tamkajšnje notranje ministrstvo, je resneje poškodovanih več kot 1400 ljudi, piše BBC. Pomoč je obljubilo več držav in organizacij, je poročal Radio Slovenija.

Reševalci si tudi danes prizadevajo priti do zasutih pod ruševinami, maroška vlada pa je razglasila tridnevno žalovanje.

Mnogi Maročani so se zaradi strahu pred popotresnimi sunki odločili, da bodo že drugo noč ostali na prostem in spali na ulicah. Kot piše BBC, nekatera poročila navajajo, da so nekatere oddaljene vasi v celoti zravnane z zemljo.

Epicenter silovitega potresa z mangitudo 6,8 je bil v gorovju Visokega Atlasa, 71 km jugozahodno od Marakeša. Potres so čutili tudi v glavnem mestu Rabat, ki je nekje 350 kilometrov stran, kakor tudi v Casablanci, Agadirju in Essaouiri.

Največ smrtnih žrtev pa je v provincah južno od Marakeša. Notranje ministrstvo je zapisalo, navaja BBC, da ima provinca Al Haouz največ smrtnih žrtev, sledi ji provinca Taroudant. V Marakešu je manj smrtnih žrtev, čeprav je staro mestno jedro, ki je pod Unescovo zaščito, utrpelo precejšnjo škodo. Mesto iz 11. stoletja, prepoznavno po palmah in elegantnih palačah, je glavna turistična znamenitost Maroka in letno sprejme več kot dva milijona turistov.

Domnevajo, da se bo porušilo veliko preprostih hiš iz blatne opeke, kamna in lesa v gorskih vaseh, vendar bo za oceno obsega opustošenja na oddaljenih območjih potrebno nekaj časa.

Vsi slovenski državljani so na varnem

Po uradnih podatkih Ministrstva za zunanje in evropske zadeve so trenutno v stiku z 18 slovenskimi državljani v Maroku, Kot so sporočili, se je doslej ministrstvu ali za Maroko pristojnemu veleposlaništvu v Parizu oglasilo 18 slovenskih državljanov, ki se nahajajo na prizadetem območju. »Vsi so na varnem in smo z njimi v stiku,« so zapisali.

V Marakešu je bila v času potresa tudi delegacija slovenskih geoparkov (Idrija, Karavanke, Kras), ki se je udeleževala konference Unescove mreže globalnih geoparkov, je na omrežju X sporočila kulturna ministrica Asta Vrečko. Kot je dodala, so po zadnjih informacijah slovenski udeleženci dobro, z njimi so v stiku tudi slovenske in evropske diplomatske službe, da jim zagotovijo varno vrnitev domov.

Slovenski državljani se sicer lahko za nujno konzularno pomoč ob ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ter veleposlaništvu v Parizu obrnejo tudi na veleposlaništvo Madžarske v Rabatu.