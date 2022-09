V močnem potresu je umrlo najmanj sedem ljudi

Kitajsko je danes prizadel močan potres, v katerem je po prvih poročilih državnih medijev umrlo najmanj sedem ljudi. Epicenter je bil približno 43 kilometrov jugovzhodno od mesta Kangding v provinci Sečuan, na globini desetih kilometrov, je sporočil ameriški geološki zavod. Tresljaje so čutili tudi v bližnjih mestih Chengdu in Chongqing.

Po podatkih ameriških in evropskih seizmologov je imel potres magnitudo 6,6, medtem ko kitajski mediji navajajo magnitudo 6,8.

Prve ocene kažejo, da je več mest v provinci Sečuan utrpelo resno škodo na stanovanjskih objektih, predvsem zaradi zemeljskih plazov, ki jih je sprožil potres. Na nekaterih območjih so bile tudi prekinjene telekomunikacijske linije, je poročala kitajska državna radiotelevizija CCTV.

Na območje epicentra so oblasti že poslale več kot 500 reševalcev, so poročali državni mediji in dodali, da so zabeležili več popotresnih sunkov. Manj kot uro po prvem potresnem sunku je tudi vzhodni Tibet prizadel manjši potres magnitude 4,6, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v Chengduju so sicer ravno v nedeljo podaljšale omejitve, namenjene zajezitvi pandemije covida-19. Regija je poleg tega doživela vremensko ekstremno poletje, pri čemer je rekordni vročinski val občutno izsušil reke v Chongqingu.

Potresi so na Kitajskem precej pogosti, zlasti na jugozahodu države. Leta 2008 je potres z magnitudo 8,0 v okrožju Wenchuan v Sečuanu zahteval več deset tisoč smrtnih žrtev in povzročil ogromno škode. Po dveh potresih na jugozahodu Kitajske junija so umrli najmanj štirje ljudje, več deset je bilo ranjenih.