V Nebraski kazenski pregon ženske, ki je hčeri pomagala pri splavu

Tožilstvo v ameriški zvezni državi Nebraska je sprožilo kazenski pregon 41-letne ženske, ki je aprila 17-letni hčerki pomagala pri umetni prekinitvi nosečnosti v 24. tednu nosečnosti. Preganjajo tudi moškega, ki jima je pomagal zakopati splavljeni plod. Jessica Burgess je hčerki priskrbela tabletke za splav in ji razložila, kako jih uporabiti. Detektivi tožilstva okrožja Madison so do te informacije prišli na podlagi sodnega naloga, s katerim so dobili dostop do njunih komunikacij na facebooku.

Najprej so ju preiskovali zaradi »zapustitve, odstranitve ali skrivanja telesa«, ker so imeli informacije, da je hčerka imela spontani splav, plod pa naj bi na skrivaj zakopala. Sedaj ju preganjajo zaradi splava in pomoči pri splavu, ki je v Nebraski prepovedan po 20. tednu nosečnosti.

Skupina za pomoč ženskam Nacionalni zagovorniki nosečnic je sporočila, da so v ZDA od leta 2006 do leta 2020 aretirali 1331 žensk v povezavi z umetno prekinitvijo nosečnosti. Zagovorniki pravic žensk menijo, da bo sedaj tega še več, potem ko je vrhovno sodišče ZDA junija ukinilo pravico do splava in jo prepustilo v odločanje zveznim državam.