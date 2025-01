V Nemčiji tri osebe obtožili vohunjenja za Kitajsko

Nemško tožilstvo je danes sporočilo, da je tri nemške državljane obtožilo vohunjenja za Kitajsko. Trojica naj bi zbirala informacije za Kitajsko o pomorski tehnologiji, ki bi se lahko uporabila v vojaške namene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trojico so aretirali aprila lani v Düsseldorfu in Bad Homburgu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Eden od njih je osumljen, da je od leta 2017 delal kot agent za uslužbenca kitajskega ministrstva za državno varnost. Po navedbah tožilstva je navezal stik z zakoncema, ki sta vodila podjetje v Düsseldorfu, skupaj pa naj bi nato pridobivali informacije o inovativnih tehnologijah, ki bi se lahko uporabile v vojaške namene.

Zakonca sta preko podjetja navezala stike v nemški znanstveni in raziskovalni skupnosti. Med februarjem 2017 in aprilom lani je trojica med drugim zbirala informacije o motorjih za ladje, sonarskih sistemih, motorjih za oklepna vozila in dronih, ki se lahko uporabljajo v vojaške namene, je še sporočilo tožilstvo.

Prav tako naj bi zakonca podpisala sporazum z nemško univerzo za prenos znanja. Prva faza projekta je bila priprava študije za kitajskega pogodbenega partnerja o najsodobnejših strojnih delih, ki se uporabljajo za motorje ladij. Pogodbeni partner je bil po navedbah tožilcev uslužbenec kitajskega ministrstva.

Trojica je tudi obtožena nakupa posebnega laserja v Nemčiji v imenu kitajskega ministrstva in njegovega izvoza na Kitajsko brez ustreznega dovoljenja.