V nemirih umrlo več kot dvesto ljudi

V nasilnih protestih, ki so v začetku meseca potekali v Kazahstanu, je umrlo 225 ljudi, med njimi 19 pripadnikov varnostnih sil, je danes sporočilo kazahstansko tožilstvo. To je precej več od dosedanjih uradnih podatkov o smrtnih žrtvah nemirov, ki so izbruhnili zaradi podražitve goriva.

V času izrednih razmer so bila v mrtvašnice pripeljana trupla 225 ljudi, od tega 19 pripadnikov organov pregona in vojske, je povedal predstavnik kazahstanskega državnega tožilstva Serik Šalabajev po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Nekateri drugi so bili »oboroženi banditi, ki so sodelovali v terorističnih napadih«, je dodal. »Na žalost pa so bili tudi civilisti žrtve terorističnih dejanj,« je še povedal.

Kazahstanske oblasti so pred tem poročale o smrti 26 »oboroženih kriminalcev« in 18 pripadnikov varnostnih sil. Na uradnem profilu na Telegramu so pozneje sporočili, da je umrlo 164 ljudi, a so podatek hitro izbrisali.

Na zdravstvenem ministrstvu so medtem povedali, da je bolnišnično oskrbo potrebovalo več kot 2600 ljudi, 67 jih je še vedno v kritičnem stanju.

Nasilni protesti, ki jih je spodbudila občutna rast cen goriva, so izbruhnili v začetku meseca. Iz zahodnih podeželskih območij so se nemiri hitro razširili v večja mesta, vključno z največjim kazahstanskim mestom Almaty, kjer je prišlo do ostrih spopadov med protestniki in policisti. Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev je govoril o napadih terorističnih tolp.

Na povabilo Tokajeva je sicer na pomoč v državo prispel kontingent sil držav članic Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO) z Rusijo na čelu, da bi pomagal pri ponovni vzpostaviti redu. V četrtek so se začeli umikati iz države.