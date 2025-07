V novih izraelskih napadih ubitih več deset Palestincev

V novih izraelskih napadih v Gazi je bilo danes ubitih 41 Palestincev, od tega 29 v bližini centrov za razdeljevanje pomoči, poroča katarska televizija Al Jazeera. Še okoli sto ljudi je bilo ranjenih.

Predstavnik civilne zaščite v Gazi je sporočil, da je 22 Palestincev umrlo v napadu v bližini centra za razdeljevanje pomoči pri Han Junisu, štirje pa da so umrli v bližini centra severozahodno od Rafe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V napadih je bilo ranjenih več kot sto Palestincev.

Vir iz palestinske bolnišnice je dejal, da lahko glede na resnost primerov število žrtev napada v bližini Han Junisa še naraste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je v odzivu na napade sporočila le, da incident preiskuje.

Odkar je ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) konec maja v palestinski enklavi prvič odprla centre za razdeljevanje pomoči, so izraelske sile v njihovi okolici že večkrat streljale na Palestince. Skupno je bilo doslej ubitih 875 ljudi, ki so skušali priti do hrane, od tega 674 v bližini centrov GHF.