V nuklearki Zaporožje zaradi obstreljevanja ustavili reaktor

V nuklearki Zaporožje na jugu Ukrajine so zaradi ruskega obstreljevanja ustavili enega od reaktorjev, je danes sporočil ukrajinski operater jedrskih elektrarn Energoatom. V nuklearki danes pričakujejo inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA že na območju pod nadzorom ruske vojske.

»Po najnovejših podatkih so prečkali nadzorno točko Vasilivka in v prihodnji uri jih pričakujemo v mestu Energodar,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax povedal vodja ruskih okupacijskih oblasti v Energodarju Aleksander Volga.

Mesto Energodar, v bližini katerega se nahaja nuklearka Zaporožje, je bilo po trditvah ukrajinskih oblasti pred obiskom inšpektorjev IAEA ponoči tarča obstreljevanja. Zaradi tega so ustavili enega od reaktorjev jedrske elektrarne.

Kot je prek družbenega omrežja telegram sporočil Energoatom, so zaradi napadov ob 4.57 po lokalnem času ustavili peti reaktor nuklearke. Šesti reaktor še vedno deluje v ukrajinskem energetskem sistemu, proizvaja pa tudi elektriko za potrebe nuklearke, so še pojasnil v Energoatomu.

Rafael Grossi. FOTO: Genya Savilov/AFP

V uradu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so Rusijo obtožili, da želi preprečiti obisk delegacije IAEA v Zaporožju, na svoji spletni strani poroča britanski BBC.

Ruske sile medtem obtožujejo ukrajinsko vojsko, da od 8. ure po krajevnem času obstreljuje zbirališče delegacije IAEA blizu kraja Vasilivka in nuklearko Zaporožje, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Vodja IAEA Rafael Grossi je obljubil, da bo 14-članska delegacija inšpektorjev kljub spopadom nadaljevala obisk v Ukrajini.

Skupina naj bi v oblegani nuklearki Zaporožje, kjer bo ostala predvidoma do sobote, med drugim ocenila fizično škodo, ugotovila funkcionalnost njenih varnostnih in zaščitnih sistemov, ocenila stanje osebja in izvedla nujne nadzorne dejavnosti.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v njeni okolici. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.